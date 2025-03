Zehn Kandidierende Wiesbaden wählt ein neues Stadtoberhaupt

Über 209.000 Wahlberechtigte in Wiesbaden dürfen heute bei der OB-Wahl ihre Stimme abgeben. Der bisherige Amtsinhaber Gert-Uwe Mende (SPD) wird von acht weiteren Männern und einer Frau herausgefordert.

Seit acht Uhr sind die Wahllokale in Wiesbaden geöffnet - das zweite Mal innerhalb weniger Wochen. Nach der Bundestagswahl geht es nun um das Amt des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt.

Der 62 Jahre alte Amtsinhaber Gert-Uwe Mende (SPD) tritt erneut an.

Stimmzettel deutlich länger als 2019

Herausgefordert wird Mende neben anderen vom unabhängigen Kandidaten Thilo von Debschitz. Der 59-Jährige kann auf die Unterstützung von CDU und FDP zählen und hat sich in der Stadt bislang als Unternehmer mit Grafikagentur einen Namen gemacht. Als einzige Frau kandidiert die 54 Jahre alte bisherige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rathaus, Gesine Bonnet.

Der Stimmzettel bei dieser Wahl ist deutlich länger als 2019. Es bewerben sich ebenfalls Ralf Offermanns (AfD), Ingo von Seemen (Linkspartei), Christian Hill (Initiative Pro Auto), Lukas Haker (Die PARTEI), Elmar Krebber (Unabhängige Liste Wiesbaden), Andreas Gutzeit (Freie Wählergemeinschaft) und Matthias Bedürftig (Freie Wähler).

Vor sechs Jahren hatte sich SPD-Kandidat Mende erst bei der Stichwahl mit 61,8 Prozent gegen seinen damaligen Herausforderer von der CDU, Eberhard Seidensticker (38,2 Prozent), durchgesetzt.

Stichwahl gilt als wahrscheinlich

Auch dieses Mal ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass allein aufgrund der vielen Kandidierenden keine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang zustande kommt und eine Stichwahl notwendig wird. Der Termin dafür wäre in drei Wochen, am 30. März.

Dennoch sind die Vorzeichen bei dieser OB-Wahl anders als noch 2019: Allein schon, weil der Wahlkampf durch die Überlagerung mit dem Bundestagswahlkampf - zumindest nach Ansicht vieler der Kandidierenden - weitgehend von Bundesthemen überschattet wurde.

Dominante Themen: Sicherheit, Verkehr und Wohnen

So spielte das bundesweit diskutierte Thema, inwieweit Ordnungs- und Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden sollten, auch in Wiesbaden eine große Rolle: Mehrere Kandidaten plädierten für eine Ausweitung von Videoüberwachung oder von Waffenverbotszonen, andere warnten vor unverhältnismäßigen Freiheitseinschränkungen.

Kontroverse Positionen bezogen die Kandidierenden auch beim Thema Verkehr: Einige warben damit, Tempo-30/40-Zonen aufzuheben und den Autos wieder mehr Platz zu verschaffen, andere sprachen sich für einen besseren ÖPNV und sicherere Rad- und Fußwege aus.

Dazu kamen die Vorschläge der neun Bewerber und der Bewerberin, wie die Zukunft der Wiesbadener Innenstadt angesichts immer mehr Leerstand aussehen sollte - und wie in Zeiten steigender Mieten und wachsender Bevölkerungszahlen mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen kann.

Rund 209.000 Menschen wahlberechtigt

Ob diese Themen am Ende wahlentscheidend sind, liegt an den rund 209.000 Wahlberechtigten. In 163 Wahlbezirken sowie weiteren 84 Briefwahlbezirken werden am Abend ab 18 Uhr die Stimmen ausgezählt.