Direktwahlen in Hessen Zwei Bürgermeister in Ämtern bestätigt, vier neu gewählt

Von Edertal im Norden bis Abtsteinach im Süden: In sechs hessischen Kommunen haben am Sonntag Bürgermeister-Direktwahlen stattgefunden. Zwei amtierende Bürgermeister bleiben an der Rathaus-Spitze.

Stand: 10.11.24, 20:32 Uhr









Symbolbild: In mehreren Kommunen in Hessen wird am Sonntag gewählt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In einer Stadt und fünf Gemeinden fanden am Sonntag Bürgermeisterwahlen statt: In Butzbach (Wetterau), Wehretal (Werra-Meißner), Edertal (Waldeck-Frankenberg), Modautal (Darmstadt-Dieburg), Abtsteinach (Bergstraße) und Breidenbach (Marburg-Biedenkopf). Amtsinhaber wird in Butzbach abgelöst In der 27.500-Einwohner-Stadt Butzbach in der Wetterau gibt es einen Wechsel an der Rathaus-Spitze: Sascha Huber von der CDU gewann die Bürgermeister-Wahl mit 55,2 Prozent der Stimmen gegen den amtierenden Bürgermeister Michael Merle von der SPD (44,8 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 49,7 Prozent. Sascha Huber (CDU) Bild © Sascha Huber In der nordhessischen Gemeinde Edertal ist der unabhängige Kandidat Frederik Westmeier neuer Bürgermeister. Er konnte sich mit 55,2 Prozent der Stimmen gegen seinen ebenfalls unabhängigen Mitbewerber David Zerbes (44,9 Prozent) durchsetzen. Amtsinhaber Klaus Gier trat nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl an. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent. Frederik Westmeier Bild © Yvonne Dietzel Mittelhessen: In Breidenbach bleibt SPD-Mann im Amt In Breidenbach in Mittelhessen bleibt der bisherige Bürgermeister von der SPD, Christoph Felkl, im Amt. Er wurde mit 63,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Sein unabhängiger Gegenkandidat Steffen Keiner erhielt 36,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,6 Prozent. Christoph Felkl Bild © Armin Muth In Wehretal im Werra-Meißner-Kreis löst Frank Kummer nach einem knappen Rennen den amtierenden Bürgermeister Timo Friedrich (beide unabhängig) ab. Kummer kam auf 50,9 Prozent der Stimmen, Friedrich auf 49,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,9 Prozent. Frank Kummer Bild © Markus Schwarz Bassauer setzt sich in Absteinach durch Sven Bassauer (unabhängig) Bild © Sven Bassauer In der südhessischen Gemeinde Abtsteinach (Bergstraße) konnte sich Sven Bassauer gegen Karin Klemmer (beide unabhängig) durchsetzen. Der designierte Bürgermeister erhielt 60,2 Prozent der Stimmen, seine Mitbewerberin kam auf 39,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,9 Prozent. Die vorgezogene Wahl wurde nötig, nachdem die erst im März 2023 wiedergewählte Angelika Beckenbach (parteilos) als Erste Kreisbeigeordnete ins Heppenheimer Landratsamt gewechselt war. 83,7 Prozent für den amtierenden Bürgermeister In Modautal (Darmstadt-Dieburg) ist der amtierende Bürgermeister Jörg Lautenschläger (unabhängig) mit großer Mehrheit erneut gewählt worden. Er konnte 83,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die unabhängige Kandidatin Maria Jansen kam auf 16,3 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,6 Prozent. Bild © Jörg Lautenschläger Direktwahlen in Hessen Bürgermeisterwahlen, OB-Wahlen, Landratswahlen Zur Übersicht