Die Skyliners Frankfurt bleiben in der 2. Basketball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Dem Tabellenführer glückte am Sonntag der sechste Sieg im sechsten Spiel. Allerdings mussten die Hessen beim 70:68 in Karlsruhe bis zum Ende bangen.

Den Gießen 46ers gelang gegen die ART Giants Düsseldorf am Sonntag ein Kantersieg. Die Mittelhessen gewannen mit 116:88 gegen die Rheinländer. Damit kamen sie zu einem Erfolgserlebnis, nachdem sie zuletzt 69:92 den Skyliners im Hessen-Derby deutlich unterlagen.