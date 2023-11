46ers unterliegen in Kirchheim

Die Gießen 46ers unterlagen in einem engen Duell in Kirchheim. Die Halbzeitführung konnten die Hessen nicht über die Zeit retten.

Die Gießen 46ers haben in der zweiten Basketball-Bundesliga am Samstagabend in Kirchheim verloren. Die Hessen unterlagen bei Tabellenplatz neun mit 99:105 (56:47). Die Pausenführung reichte nicht für den Auswärtssieg.