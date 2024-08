Der Pokal-Auftakt der Gießen 46ers ist terminiert. Der Basketball-Zweitligist trifft am 14. September auf den MBC.

Die Gießen 46ers starten am Samstag, 14. September, in die Saison. Wie die Basketball-Bundesliga mitteilte, steigt das Erstrunden-Spiel im BBL-Pokal gegen den Mitteldeutschen BC um 20 Uhr in der Gießener Osthalle. "Das ist ein sehr reizvolles Los", sagte Frenki Ignjatovic, Cheftrainer und Sportlicher Leiter der 46ers.

Eine Woche später, 21. September, beginnt auch die Zweitliga-Saison. Dann sind die Gießener in Kirchheim zu Gast. Das erste Liga-Heimspiel findet am Sonntag, 29. September, gegen Karlsruhe statt.