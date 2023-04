46ers streben zurück in die BBL

Sportlich ist die Rückkehr der Gießen 46ers in die Basketball-Bundesliga weiter möglich, nun wurden auch im Hintergrund alle Voraussetzungen für den Aufstieg geschaffen. Spannend wird es auf und neben dem Parkett Anfang Mai.

Die Gießen 46ers wollen zurück in die Basketball-Bundesliga. Die Mittelhessen, die im vergangenen Sommer aus der BBL in die ProA abgestiegen waren, haben offiziell die Erstliga-Lizenz eingereicht und hoffen damit auf die Rückkehr ins Oberhaus. Das teilten die 46ers am Dienstag mit.

Playoff-Teilnahme ist sicher

Der ausschlaggebende Punkt für die Einreichung der erforderlichen Unterlagen war letztlich die sichere Qualifikation für die Playoffs. Die Gießener, die eins von insgesamt 25 Teams sind, die eine BBL-Lizenz beantragt haben, stehen in der zweiten Basketball-Liga aktuell auf Platz vier. Bei noch zwei ausbleibenden Spielen ist ihnen die Teilnahme an der Endrunde damit nicht mehr zu nehmen.

Ob es auf und neben dem Parkett für den Aufstieg reicht, entscheidet sich jedoch erst in etwas mehr als zwei Wochen. Die Prüfung der Lizenzen soll bis zum 4. Mai abgeschlossen sein, einen Tag später starten die Playoffs.