Zweitligist Gießen 46ers darf auch in der kommenden Saison am BBL-Pokal teilnehmen.

Das vermeldeten die Mittelhessen am Montag. Für die 46ers ist es die dritte Teilnahme in Folge. Die erste Pokalrunde wird am 23. und 24. eptember 2025 ausgetragen. In den vergangenen beiden Jahren schied Gießen in Runde eins aus.