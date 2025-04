Gießen 46ers reichen Lizenz für BBL und ProA ein

Die Gießen 46ers haben wie schon in den vergangenen Jahren für die kommende Saison die Lizenz sowohl für die Basketball-Bundesliga (BBL) als auch die zweitklassige ProA fristgerecht eingereicht.

Aktuell stehen die Mittelhessen in der ProA auf Rang drei. Ende April beginnen die Playoffs, in denen es für die 46ers dann um den Aufstieg in die BBL geht. "Wir blicken jetzt nach vorne auf die nächsten spannenden Wochen, in denen wir sportlich weiterhin sehr erfolgreich sein wollen", erklärte Geschäftsführer Guido Heerstraß in einer Mitteilung des Vereins am Mittwoch.