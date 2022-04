Die Gießen 46ers klammern sich in der Basketball-Bundesliga weiter an den letzten Strohhalm und und benötigen am Freitag den nächsten Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Gegner im letzten Heimspiel der Saison (20.30 Uhr) sind die Niners aus Chemnitz. "Wir werden alles geben und bis zum Schluss fighten", versprach Geschäftsführer Sebastian Schmidt. Ebenfalls am Freitagabend im Einsatz sind die Frankfurt Skyliners. Die bereits abgestiegenen Hessen treten bei den Crailsheim Merlins an und wollen sich dabei möglichst würdevoll aus der Liga verabschieden.