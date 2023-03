Die Skyliners mussten sich in der Basketball-Bundesliga gegen Ulm knapp geschlagen geben. Dabei sah es in der Partie am Samstagabend lange Zeit nach einer Überraschung für die Frankfurter aus.

Es hätte ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga werden können, doch am Ende mussten die Skyliners Frankfurt das Feld als Verlierer verlassen. Die Partie in Ulm endete am Samstagabend mit 79:94. Noch zur Halbzeit lagen die Hessen als Außenseiter mit 53:46 vorne. In letzten beiden Vierteln drehten die Ulmer, die aktuell auf dem siebten Platz in der Tabelle stehen, in heimischer Halle aber den Spielstand.

Beste Werfer auf Seiten der Skyliners waren Einaras Tubutis und J.J. Frazier mit jeweils 14 Punkten. Ihre gute Leistung reichte aber nicht aus und so müssen die Frankfurter ihre sechste Niederlage in Folge hinnehmen. Im Kampf gegen den Abstieg wird es damit langsam eng, denn die Hessen stehen derzeit auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Elf Spiele haben sie noch Zeit, um die Klassenerhalt zu sichern.