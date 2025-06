Weniger als eine Woche nach der Verpflichtung von Till Pape haben die Skyliners Frankfurt den nächsten Transfer vollzogen. Flügelspieler Radii Caisin wechselt von den Raiffeisen Flyers Wels zu den Hessen, wie der Basketball-Bundesligist mitteilte. Der 24-Jährige erhält demnach einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Radii ist ein harter Arbeiter, der seinen eigenen Weg gegangen ist. Er hat sich in den letzten zwei Jahren in Österreich sehr gut entwickelt. Vor allem in diesem Jahr hat er einen tollen Schritt nach vorne gemacht", sagte Sebastian Gleim, der ab 1. August den Posten als Sport-Geschäftsführer übernimmt. Erst in der vergangenen Woche hatten die Skyliners die Verpflichtung von Till Pape von den Telekom Baskets Bonn verkündet. "Er möchte eine größere Rolle in der BBL übernehmen; das muss er unter Beweis stellen, und es wäre schön, wenn wir dies gemeinsam umsetzen könnten", sagte Cheftrainer Klaus Perwas zur Verpflichtung Caisins.