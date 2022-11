Das Heimspiel der Frankfurt Skyliners gegen Ludwigsburg findet einen Tag früher als geplant statt.

Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, steigt das Duell nun am 17. Dezember um 18 Uhr. Bis zum Jahreswechsel haben die Skyliners dann sogar noch zwei weitere Partien: Am 26.12. gegen Rostock und am 29.12. gegen Bonn.