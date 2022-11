Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert wird vor der anstehenden Phase in der WM-Qualifikation zum Umplanen gezwungen.

Weil Dominic Lockhart (Chemnitz) angeschlagen ausfällt, nominierte der Kanadier neben Lukas Meisner (Towers Hamburg) auch Lukas Wank von den Skyliners Frankfurt nach, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch bekanntgab. Deutschland trifft am 11. November in Bamberg auf Finnland und gastiert am 14. November in Slowenien.