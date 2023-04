Nach zwei überlebenswichtigen Siegen in Folge wartet am Mittwoch (19 Uhr) eine Herkulesaufgabe auf die Skyliners Frankfurt.

Dann gastieren die abstiegsbedrohten Hessen beim Liga-Dritten Bayern München. Der frischgebackene deutsche Pokalsieger hat seine jüngsten acht Spiele in der Liga allesamt gewonnen. Im Hinspiel verlangten die Hessen den Bayern alles ab, die Überraschung blieb allerdings aus. Das Prunkstück der Bayern ist die Defensive - immerhin die zweitbeste der Liga. Die Frankfurter Offensive erzielt hingegen die wenigsten Punkte der Liga. In München werden sich die Skyliners also arg strecken müssen.