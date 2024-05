Erfolgreicher Eintracht-Saisonausklang in Köln

Gelungener Saison-Abschluss für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt: In Köln reicht den Hessinnen ein Treffer zum Sieg. Das Saisonziel war vorher sowieso schon erreicht worden.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die Bundesliga-Saison mit einem Sieg beendet. Am letzten Spieltag gewannen die Hessinnen am Pfingstmontag beim 1. FC Köln mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte dabei Geraldine Reuteler bereits in der 27. Minute der Begegnung.

Sportlich ging es für die Frankfurterinnen in Köln um nichts mehr, das Team von Trainer Niko Arnautis hatte sich bereits einen Spieltag zuvor für die Champions-League-Qualifikation qualifiziert und damit das eigene Saisonziel erreicht.

Weitere Informationen 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1) Köln: Pal - Gerhardt, Vendelbo, Degen, Wiankowska (65. Meßmer) - Donhauser (66. Imping), Vogt, Achcinska (46. Wamser) - Zeller (86. Uebach), Padilla-Bidas (84. Schimmer), Cerci

Frankfurt: Bösl - Aehling, Doorsoun, Kirchberger, Riesen (64. D.Acikgöz) - Reuteler (90. Sanvig), Gräwe, Dunst (90. Hanshaw), Freigang - Anyomi (74. Nachtigall), Martinez (64. Chiba)



Tore: 0:1 Reuteler (27.)

Gelbe Karten: Wiankowska, Meßmer Wamser / -



Schiedsrichterin: Diekmann (Essen)

Zuschauer: 4.200 Ende der weiteren Informationen