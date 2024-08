Die Skyliners Frankfurt haben auf die Verletztenmisere reagiert und Einaras Tubutis unter Vertrag genommen.

Wie der Bundesligist am Freitag bekanntgab, hat der 25 Jahre alte Power Forward einen Zwei-Monatsvertrag bei den Hessen unterschrieben. Tubutis ist ein alter Bekannter am Main. Der Litauer gehörte bereits in der Abstiegssaison 2022/23 zum Kader und erzielte in 20 Saisonspielen im Schnitt 7,25 Punkte. Tubutis spielte nach seiner Zeit in Frankfurt in der ersten französischen und in der ersten litauischen Liga. Bei den Skyliners soll er die Verletzungen von Lorenz Brenneke und Kamaka Hepa kompensieren.