Klare Niederlage für die Skyliners Frankfurt: Die Hessen unterlagen am Sonntag bei Alba Berlin und waren dabei von Beginn an im Hintertreffen.

Die Skyliners Frankfurt haben am Ostersonntag einen wenig erfreulichen Trip in die Bundeshauptstadt hinter sich gebracht. Die Hessen unterlagen in der Basketball-Bundesliga bei Alba Berlin deutlich mit 68:89. Tabellarisch hat die Niederlage keinen Einfluss, die Skyliners haben den Klassenerhalt in der obersten Spielklasse bereits geschafft.

Vor 7.377 Zuschauern in Berlin liefen die Skyliners von Beginn an einem Rückstand hinterher, der kontinuierlich größer wurde. Lediglich Malik Parsons überzeugte mit 26 Punkten bei den Skyliners, aber auch er konnte die am Ende deutliche Niederlage nicht verhindern.