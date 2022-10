Skyliners-Coach Geert Hammink dürften in Heidelberg ein paar neue graue Barthaare gewachsen sein.

Skyliners-Coach Geert Hammink dürften in Heidelberg ein paar neue graue Barthaare gewachsen sein. Bild © Imago Images

Skyliners verlieren in Heidelberg

Skyliners verlieren in Heidelberg mit der Schlusssirene

Die Skyliners Frankfurt liegen in Heidelberg keine einzige Sekunde zurück – und verlieren per Buzzer Beater.

Die Skyliners Frankfurt hatten in Heidelberg den ersten Saisonsieg vor Augen, ihn in letzter Sekunde aber doch noch aus der Hand gegeben. Bei den Academics unterlagen die Hessen am Samstagabend mit 90:93. Eric Washington traf mit der Schlusssirene zum Sieg für die Hausherren.

Diese Möglichkeit hätte er aus Sicht der Skyliners aber gar nicht haben dürfen. Frankfurt hatte in Heidelberg alles im Griff, lag zwischenzeitlich gar mit 21 Punkten vorne. Der Siegtreffer von Washington war die erste Academics-Führung im Spiel. Der Matchwinner war mit 26 Punkten auch Top-Scorer des Spiels. Für die Hessen erzielten Power Forward Einaras Tubutis und Center Martinas Geben jeweils 17 Zähler.

Weitere Informationen Academics Heidelberg - Skyliners Frankfurt 93:90 (43:54) Beste Werfer Heidelberg: Washington 26, Davis 20, Kesteloot 14, Griffin 12



Beste Werfer Frankfurt: Geben 17, Tubutis 17, Obiesie 14, Wank 12, Beliauskas 11, Brenneke 10



Zuschauer: 1.822 Ende der weiteren Informationen