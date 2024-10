Nach zuletzt zwei eindrucksvollen Siegen zeigten die Frankfurt Skyliners im Heimspiel gegen Heidelberg ihre bislang schwächste Saisonleistung und bekamen in der zweiten Hälfte eine saftige Quittung.

Veröffentlicht am 26.10.24 um 20:19 Uhr

Die Frankfurt Skyliners mussten am Samstagabend in der BBL gegen die Academics Heidelberg eine deutliche 72:95 (39:43)-Niederlage einstecken. Nachdem die Hessen die erste Hälfte trotz bereits deutlicher Probleme an der Dreier- und Freiwurflinie noch recht ausgeglichen gestalten konnten, flog dem Team von Denis Wucherer das dritte Viertel mit 12:28 Punkten regelrecht um die Ohren.

Mit einer 20-Punkte-Führung gingen die Gäste in den letzten Abschnitt und konnten das Resultat da sogar noch etwas deutlicher gestalten. Garai Zeeb war mit 15 Punkten noch der erfolgreichste Scorer der Hessen. Der zuletzt so starke Malik Parsons spielte mit 11 Punkten diesmal nur eine Nebenrolle.