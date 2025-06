Keine Chance in Kopenhagen: Frankfurt Galaxy hat sein Auswärtsspiel bei Nordic Storm klar verloren. Für die Hessen ist es die zweite Niederlage in der Saison.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie haben die Footballer der Frankfurt Galaxy in der ELF am Sonntag erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen. Beim Auswärtsspiel in Kopenhagen bei Nordic Storm waren die Hessen deutlich unterlegen und verloren am Ende klar mit 0:35. Schon zur Pause lagen die Frankfurter mit 0:29 hinten.

Für die Galaxy, die gut in die Saison gestartet war, ist es die zweite Niederlage im fünften Spiel. Als nächstes reisen die Hessen nach Paris, am 22. Juni steigt dort das Auswärtsspiel bei den Musketeers.