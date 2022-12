Er gilt als eines der größten Talente des deutschen Basketballs. Bei den Skyliners Frankfurt schafft Joshua Obiesie nun endlich den Durchbruch in der Bundesliga.

Joshua Obiesie ist ein Perfektionist. Zumindest wenn es um Basketball geht. Was er denn an seinem Spiel noch verbessern könnte, fragt ihn der hr-sport beim Interview in der Trainingshalle der Skyliners Frankfurt – und Obiesie setzt zur Antwort an: "Bessere Entscheidungen treffen manchmal, einfache Sachen müssen klappen, Verteidigung, Rebounding, ab und zu den extra Schritt machen…" Es klingt, als könnte der 22-Jährige noch minutenlang weiter machen mit seiner Aufzählung. Und dabei spielt er gerade die beste Saison seiner noch jungen Karriere.

Dass Obiesie das Talent hat, um in der Bundesliga zu bestehen, stand nie in Frage. Unklar war nur, ob er in Frankfurt wieder einen Schritt nach vorne machen kann.

Der gebürtige Münchener wird 2018 als einer von vier Europäern zum "NBPA Top 100 Camp" in die USA eingeladen. 2019 kürt ihn die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) zum wertvollsten Spieler der Saison. Auch seine erste Profi-Saison in Würzburg kann sich sehen lassen: Zwölf Spiele à durchschnittlich 15 Minuten mit einem Punkteschnitt von 5,5. Nach gerade einmal fünf Bundesligaspielen wird er erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Dann meldet sich Obiesie zum NBA-Draft an.

Kleines Loch nach dem Draft

"Ich war schon ein bisschen enttäuscht", sagt der Combo Guard heute darüber, dass ihn kein Team aus den USA auswählte. "Das hat im Jahr danach auch ein bisschen gesessen. Das habe ich vielleicht selber damals gar nicht so gemerkt, aber es war schon da." Obiesies Einsatzzeit in Würzburg sinkt. Ebenso sein Punkteschnitt. Erst in der darauf folgenden Saison legt er wieder ähnliche Zahlen hin, wie in seiner Premierensaison.

Obiese wechselt 2021 zurück in seine Heimat. Beim großen FC Bayern bekommt er aber kaum Einsatzzeit. Die Ansprüche beim fünffachen Deutschen Meister sind hoch. Im Fokus steht der Erfolg. "In München ist es zwar möglich, aber nicht einfach, als junger Spieler zu spielen", gibt Obiesie zu. Seine Zeit bei den Bayern möchte er trotzdem nicht missen. Er hat viel gelernt beim FCB. "Aber ich wollte spielen."

"So kann ich zeigen, was ich kann"

Im Sommer folgt dann der Wechsel nach Frankfurt. Nach gerade einmal acht Saisonspielen lässt sich sagen: Es war eine gute Entscheidung. Obiesie ist die positive Überraschung beim Tabellenletzten der Bundesliga. Der Youngster spielt rund 23 Minuten im Schnitt und erzielt dabei 10,9 Punkte: Karriere-Bestwert.

Obiesie kann für Überraschungsmomente sorgen. Er ist ein athletischer Spieler. Er scheut sich nicht, auch mal gegen zwei Gegenspieler zum Korb zu ziehen. Dass er manchmal auch falsche Entscheidungen trifft? Ist eingepreist. Nur wer Fehler macht, kann aus ihnen lernen. "Der Coach gibt mir viele Chancen und Freiheiten, Sachen zu machen. So kann ich zeigen, was ich kann", richtet sich der Dank des Neuzugangs an Trainer Geert Hammink.

Das Ziel bleibt die NBA

Auch bei der Nationalmannschaft gehört Obiesie inzwischen wieder zum erweiterten Kreis. DBB-Coach Gordon Herbert nominierte den Neu-Frankfurter für die WM-Qualifikationsspiele gegen Finnland und in Slowenien. In Koper erzielte Obiesie seine Nationalmannschaftspunkte Nummer vier, fünf und sechs.

"Ich bin eigentlich zufrieden, aber es gibt noch einen sehr weiten Weg nach oben", sagt der ehrgeizige 22-Jährige mit Blick auf seine jüngsten Leistungen. Das Ziel dieses Weges ist nach wie vor die NBA. Seine bisherigen Auftritte bei den Skyliners haben ihn diesem Ziel zumindest ein Stückchen nähergebracht. Der Perfektionist Obiesie weiß, dass es trotzdem noch viel zu verbessern gibt.