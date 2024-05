Die Skyliners Frankfurter kassieren im Playoff-Halbfinale gegen Trier die zweite Niederlage in Folge und stehen damit am Freitag in eigener Halle unter Zugzwang.

Jetzt wird's richtig eng für die Skyliners Frankfurt: Im dritten Spiel des Playoff-Halbfinales kassierte der hessischen Basketball-Zweitligist bei den Gladiotors aus Trier eine recht deutliche 69:89 (32:41)-Niederlage. Die Frankfurter liegen damit in der Best-of-Five-Serie mit 1:2 hinten. Trier fehlt demnach nur noch ein Erfolg, um ins Finale einzuziehen, was gleichbedeutend wäre mit dem Aufstieg in die erste Liga. Spiel Nummer vier zwischen den beiden Teams findet am Freitagabend (19.30 Uhr) in Frankfurt statt.

Die Hessen konnten an ihre guten Leistungen in den ersten beiden Duellen diesmal nicht anknüpfen. Stattdessen zogen die Gastgeber früh davon und bauten den Vorsprung stetig aus. Eine ernsthafte Siegchance gab es für die Gäste an diesem Abend nicht. Erfolgreichster Werfer aufseiten der Skyliners war Ife Ajayi mit 19 Punkten.

Rassismus-Vorwürfe stehen im Raum

Im Vorfeld des Spiels hatten die Skyliners am Mittwoch bekannt gegeben, Anzeige gegen Unbekannt wegen zweier Rassismus-Vorfälle erstattet zu haben. Demnach gebe es Zeugenaussagen diesbezüglich sowohl bei Spiel eins in Trier auch als beim zweiten Duell in Frankfurt.