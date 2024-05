Erneut tritt das Sportliche im Playoff-Halbfinale der zweiten Basketball-Liga zwischen den Skyliners Frankfurt und Trier in der Hintergrund. Der hessische Club hat Anzeige gegen Unbekannt wegen zweier Rassismus-Vorfälle erstattet.

Die Skyliners Frankfurt haben wegen rassistischer Äußerungen während der Playoff-Partien gegen Trier Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das teilte der Basketball-Zweitligist am Mittwoch mit. Demnach seien laut mehrerer Zeugenaussagen bei beiden Spielen gegen die Gladiators - sowohl in Trier als auch in Frankfurt - Affenlaute in Richtung des Skyliners-Spielers Ife Ajayi sowie möglicherweise weiterer Frankfurter Profis gefallen.

"Wir verurteilen rassistische Äußerungen aufs Schärfste. Bei Beleidigungen gegen Spieler werden Grenzen überschritten, bei rassistischen Beleidigungen sogar mindestens zwei. Ich bin entsetzt, dass im familiären, fairen Basketball-Umfeld so etwas Thema sein muss und vom sportlichen Geschehen ablenkt", teilte Skyliners-Geschäftsführer Yannick Binas mit.

Skyliners wollen "Zeichen setzen"

Der Verein habe die Vorfälle zur Anzeige gebracht, "um ein Zeichen zu setzen", wenngleich die Chance gering sei, den Unbekannten aus der anonymen Masse herauszufiltern. "Wir appellieren aber an alle Vernünftigen, couragiert zu sein und deutlich zu machen, dass so etwas keinen Platz hat – weder in unseren Basketball-Hallen noch sonst wo."

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) steht die dritte Playoff-Begegnung der beiden Teams in Trier an. Das Sportliche rückt aufgrund der Vorfälle jedoch immer mehr in den Hintergrund.