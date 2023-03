Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga am Samstag die nächste Chance auf Punkte gegen den Abstieg.

Die Mannschaft von Headcoach Geert Hammink trifft in fremder Halle auf Ulm (18 Uhr) und geht gegen den Tabellensiebten als Außenseiter in die Partie. Um nach fünf Niederlagen in Folge endlich wieder einmal einen Sieg einzufahren, setzt Hammink vor allem in der Offensive an. "Alles beginnt damit, dass wir unsere Offensive diszipliniert aufbauen und ausspielen", unterstrich er. Welche Spieler es in den Kader schaffen, ließ er offen.