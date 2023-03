Trainer weg, erster Sieg nach sechs Niederlagen am Stück da: Die Skyliners Frankfurt haben einen immens wichtigen Heimerfolg gefeiert. Gegen Chemnitz blieb es dabei bis ins Schlussviertel spannend.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga einen immens wichtigen Sieg gefeiert. Die Hessen, die weiter mittendrin im Abstiegskampf stecken, gewannen am Sonntag vor heimischer Kulisse in einer enorm spannenden Partie gegen Chemnitz mit 89:84 (42:46). Für die Hessen war es im ersten Spiel nach der Entlassung von Geert Hammink der erste Sieg nach sechs Niederlagen in Folge.

Die Führung in der Partie wechselte mehrfach, im dritten Viertel spielten die Frankfurter aber stark auf, sorgten so für einen kleinen Vorsprung und gaben diesen im Schlussviertel nicht mehr her. Für die Frankfurter war es erst der sechste Sieg in der laufenden Spielzeit.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - Niners Chemnitz 89:84 (21:25,21:21,24:17,23:21) Punkte Frankfurt: Washington 18, Robertson 14, Wank 14, Cooke Jr. 12, Frazier 12, Tubutis 10, Lewis 9

Punkte Chemnitz: Filipovity 18, Velicka 13, Yebo 12, Susinskas 11, W. Clark 10, Weidemann 7, Lockhart 6, Uguak 5, Osborne 2

Zuschauer: 4.880