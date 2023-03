Deutliche Niederlage für die Skyliners Frankfurt: Der hessische Basketball-Bundesligist hat gegen den Tabellenführer aus Bonn klar verloren - und bleibt im Tabellenkeller.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga am Sonntag eine deutliche Niederlage kassiert. Die Hessen verloren gegen den Tabellenführer aus Bonn vor heimischer Kulisse klar mit 61:88. Durch die Niederlage bleiben die Frankfurter Vorletzter in der Tabelle und stecken weiter mittendrin im Abstiegskampf.

Im ersten Viertel hielten die Skyliners noch gut dagegen, im zweiten Viertel zogen die Gäste dann aber deutlich davon. Im Schlussviertel wurde die sowieso schon einseitige Begegnung dann richtig deutlich.