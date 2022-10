Am Freitagabend platzte die Meldung heraus, dass Willingen und Winterberg ihren Status als Bundesstützpunkt Ski Nordisch verlieren. Nun soll es doch eine Förderung geben – für ein Jahr.

Audiobeitrag Audio Willingen: Status weg, Fördergelder für 2023 Audio Die Mühlenkopfschanze in Willingen Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Die Verwirrung könnte größer nicht sein: Verliert Willingen seinen Status und auch die Förderung als Bundesstützpunkt zum Jahresende – oder nicht? Am Freitag gab das Innenministerium in Wiesbaden bekannt, dass der Status entzogen werden würde. Innenminister Peter Beuth (CDU) bezog sich auf ein Schreiben aus Berlin, das in seinem Haus am Nachmittag eintraf.

Dem hr liegt das Schreiben des zum Bundesinnenministerium (BMI) gehörenden Bundesverwaltungsamtes (BVA) vor, das am Freitag an die Ministerien sowie den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Frankfurt verschickt wurde. Darin aufgeführt sind die anerkannten Stützpunkte sowie insgesamt drei Standorte, die leer ausgehen.

Als Begründung heißt es im Schreiben: Im "Ampelverfahren" sei mindestens ein negatives Votum abgegeben worden – im Fall Willingen und Winterberg durch das BMI. Die Standorte Altenberg (Sachsen) und Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen) werden ebenso nicht als Bundesstützpunkte anerkannt.

Status weg, doch Fördergelder fürs kommende Jahr

Auf hr-Nachfrage am Samstagmittag allerdings kamen andere Töne vom BMI: "Das Bundesinnenministerium hat die Förderung für den Standort gerade um ein weiteres Jahr verlängert. Wir werden den Standort auch im Jahr 2023 unterstützen." Man sei mit dem Bundesstützpunkt in einem sehr regelmäßigen Austausch zu einer dauerhaften Perspektive, sagte eine Sprecherin. "Wir sind sicher, dass wir im Zuge der anstehenden Reform der Spitzensportförderung eine gute Lösung finden - besonders für die betroffenen Athletinnen und Athleten." Also nun doch eine Förderung und eine Rolle rückwärts?

Mitnichten. Bei der Förderung für das kommende Jahr soll es sich um eine Übergangsfinanzierung handeln, wie ein Sprecher des hessischen Innenministeriums dem hr bestätigte. Dies schließe Förderungen für Trainerinnen und Trainer sowie Athletinnen und Athleten ein. Dennoch verliert der Standort seinen Status zum Jahresende, erhält aber noch im kommenden Jahr Fördergelder.

Meldung vom Freitag Willingen verliert Status als Bundesstützpunkt Ski Nordisch Der Standort Willingen und Winterberg verliert seinen Status als Bundesstützpunkt Ski-Nordisch. Die Entscheidung aus dem Bundesinnenministerium schlägt in Hessen große Wellen. Die Art der Verkündung sorgt in Willingen für Kopschütteln. Zum Artikel

Diese Information soll das Ministerium in Wiesbaden aber erst nach dem Schreiben aus Berlin erhalten haben – und damit nach der Wortmeldung von Beuth. In Willingen zeigte man sich auch am Samstag noch irritiert über die Kommunikation. Angesprochen auf den Stand von Samstagmittag – Status weg, Fördermittel auch 2023 – sagte Skiclub-Präsident Dieter Schütz dem hr: "Da wissen Sie mehr als wir hier vor Ort."

Politischer Streit: "Dreist" – ein "Foulspiel"

Im Hintergrund tobt ein ein politischer Streit – auch hier ist die Kommunikation ein Thema. Minister Beuth hatte sich am Freitagabend erbost gezeigt: "Dass solch eine weitreichende Entscheidung bewusst unmittelbar vor einem Feiertag mitgeteilt wird, ist dreist und stillos."

Das Bundesinnenministerium habe dem Leistungssport im Upland "die Grundlage entzogen", sagte er in Richtung Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), gleichzeitig hessische SPD-Vorsitzende. Der aus dem Hochsauerland stammende Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese (SPD) sprach von einer "Falschmeldung" und einem "Foulspiel" der hessischen Landesregierung und forderte den Rücktritt von Innenminister Beuth. Denn Ministerin Faeser und er selbst hätten sich dafür eingesetzt, die Förderung für Willingen und Winterberg (Hochsauerlandkreis) noch um ein Übergangsjahr zu verlängern.

In Willingen erfuhren die Verantwortlichen am Freitag vom hr über die Standort-Pläne des für den Spitzensport zuständigen Ministeriums in Berlin. Stützpunkt-Leiter Thomas Berghoff sagte: "Ich hätte damit gerechnet, dass wir eine Information vorab bekommen." Berghoff zufolge trainieren derzeit um die 40 Athletinnen und Athleten in Willingen in der Talentförderung, dazu kämen drei Bundeskaderathleten.