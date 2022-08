Die Kassel Huskies müssen vorerst auf Torhüter Philipp Maurer verzichten.

Maurer hatte sich am Samstag beim Testspiel in Füssen am Knie verletzt und konnte die Partie nicht fortsetzen. Nach näheren Untersuchungen steht nun fest, dass der 21-jährige Keeper den Huskies wohl mindestens vier Monate fehlen wird.