Was für ein Niederschlag. Die Kassel Huskies haben im vierten Jahr den ersehnten Aufstieg in die DEL verpasst. Nach der entscheidenden Final-Niederlage am Dienstagabend in Regensburg lecken die Huskies nun ihre Wunden. Der Frust und Leere sind gigantisch. Nur die eigenen Fans machen Mut.