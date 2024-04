DEL2: Kassel Huskies gehen in der Final-Serie wieder in Führung

Vorteil Kassel: Die Huskies sind in der Final-Serie der DEL2 wieder in Front. Nach dem Ausgleich in Regensburg am Wochenende haben die Nordhessen vor eigenem Publikum eine Reaktion gezeigt. Der Traum von der Meisterschaft lebt dadurch weiter.