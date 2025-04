Audio starten

Eintracht Frankfurt hat am Samstagabend einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht: Die Hessen gewannen zu Hause gegen RB Leipzig deutlich mit 4:0 (1:0). Ansgar Knauff erzielte dabei zwei Treffer (21./53.). Hugo Ekitiké (67.) und Robin Koch (72.) sorgten für den Kantersieg. Frankfurt hat in der Tabelle nun sechs Punkte Vorsprung auf die Leipziger, die mit Rang fünf den ersten Europa-League-Platz belegen.