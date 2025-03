Audio starten

Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga einen Sieg eingefahren. Die Hessen gewannen am Samstagabend mit 1:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart. Das goldene Tor schoss Mario Götze in der 70. Minute. In der 58. Minute hatte der Stuttgarter Ameen Al-Dakhil wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. In Überzahl baute die Eintracht immer mehr Druck auf und verdiente sich den Sieg.