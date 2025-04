Noah Dunham tritt bei dem Eishockey-Erstligisten aus Frankfurt in die Fußstapfen seines Vaters.

Veröffentlicht am 29.04.25 um 18:17 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben Noah Dunham verpflichtet. Da hat der Eishockey-Erstligist am Dienstag mitgeteilt. Der 22 Jahre alte Angreifer kommt vom Hauptrundenmeister ERC Ingolstadt. Sein Vater Jason Dunham hatte in der Saison 2002/2003 auch schon für Frankfurt gespielt.

"Ich bin Noah Dunham und nicht nur der Sohn von Jason Dunham", stellte der neue Angreifer bei seiner Verpflichtung selbstbewusst klar. "Natürlich ist es irgendwie schön, bei einem Klub zu spielen, für den mein Vater auch gespielt hat", so Dunham, doch die wichtigen Punkte für den Wechsel an den Main seien andere gewesen. Dazu zähle auch, dass er Frankfurts Trainer Tom Rowe bereits aus der gemeinsamen Zeit in Nürnberg kennt.