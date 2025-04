Rund einen Monat nach dem überraschenden Abschied von Mike Pellegrims hat der EC Bad Nauheim einen Nachfolger gefunden. Der Schotte Peter Russell dürfte einigen Fans des mittelhessischen Eishockey-Clubs ein Begriff sein.

Veröffentlicht am 22.04.25 um 19:55 Uhr

Peter Russell ist neuer Trainer in Bad Nauheim.

Peter Russell ist neuer Trainer in Bad Nauheim. Bild © Imago Images

Der EC Bad Nauheim setzt in der DEL2 zukünftig auf schottische Expertise auf der Trainerbank. Wie der Eishockey-Zweitligist am Dienstag mitteilte, wird Peter Russell neuer Trainer der Roten Teufel. Der 50-Jährige tritt damit die Nachfolge von Mike Pellegrims an, der die Mittelhessen nach der Saison überraschend verlassen hatte.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Bad Nauheim hat eine großartige Eishockey-Tradition, ein prima Umfeld und emotionale Fans", wurde Russell in der Club-Mitteilung zitiert.

Russell kennt sich in Bad Nauheim aus

Russell, der zuletzt in Cardiff tätig war, ist seit 2014 zudem Headcoach der Nationalmannschaft Großbritanniens. Diesen Job wird er auch weiterhin ausführen. Der frühere Torhüter, der seine aktive Karriere schon mit 23 Jahren beenden musste, arbeitete neben zahlreichen Stationen in Großbritannien zudem auch schon bei drei Vereinen in Deutschland. Lange war er zwar weder bei den Augsburger Panthern, dem EHC Freiburg oder den Ravensburg Towers im Amt.

Mit Ravensburg wurde er 2022/23 aber immerhin DEL2-Meister. Der Gegner im Finale damals: der EC Bad Nauheim.

"Wir freuen uns sehr, dass Peter sich für uns entschieden hat“, sagt Nauheims Geschäftsführer Andreas Ortwein. "Er steht für ein modernes Spielsystem, hat die Fähigkeit, ein Team gezielt zu formen und weiterzuentwickeln. Zudem kennt er die DEL2 aus dem Effeff."