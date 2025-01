Löwen feiern Auswärtssieg im Penaltyschießen in Iserlohn

Die Löwen Frankfurt drehen in Iserlohn zunächst einen Rückstand, verspielen dann aber Sekunden vor Schluss den Sieg. Erst nach dem Penaltyschießen dürfen sie jubeln.

Veröffentlicht am 30.01.25 um 22:22 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben am Donnerstagabend einen Auswärtssieg gefeiert. In Iserlohn gewann das Team mit 4:3 nach Penaltyschießen. Die Hessen klettern in der Tabelle damit zwischenzeitlich auf den zehnten Platz.

Gegentor 20 Sekunden vor Schluss

Den Rückstand im ersten Drittel konnte Maksim Matushkin schnell ausgleichen. In den letzten Abschnitt gingen die Löwen mit einem 1:2-Rückstand. Cameron Brace sorgte für den erneuten Ausgleich, Daniel Wirt brachte die Frankfurter 90 Sekunden vor Schluss sogar in Führung. Doch 20 Sekunden vor dem Ende gelang Iserlohn noch das 3:3.

Nach einer torlosen Overtime musste das Penaltyschießen über den Sieger der Partie entscheiden. Daniel Pfaffengut und erneut Brace machten den Erfolg der Löwen klar.