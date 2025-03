DEL2-Playoffs Kassel Huskies machen Halbfinal-Einzug perfekt

Vierter Sieg im vierten Spiel der Viertelfinalserie gegen Freiburg – die Kassel Huskies haben den kürzesten Weg ins Halbfinale genommen. Ein souveräner Auswärtssieg am Dienstagabend ebnete den Weg.

Veröffentlicht am 18.03.25 um 22:04 Uhr

Mit einer kleinen Tradition brachen die Nordhessen schon nach 42 Sekunden. In allen drei vorangegangenen Spiele der Best-of-seven-Serie waren die Huskies zunächst in Rückstand geraten, bevor sie die Partien drehten. Diesmal brachte Hunter Garlent die Gäste früh in Führung.

Halbfinalgegner steht noch aus

Zwar gelang Freiburg zunächst der Ausgleich, noch im ersten Drittel zog das Team von Trainer Todd Woodcroft aber auf 3:1 davon. Eine Führung, die bis zum Schluss Bestand haben sollte. Wer der Gegner im Halbfinale wird, wird in den weiteren Viertelfinalpartien erst noch ermittelt.