Brandon Maxwell und Philipp Maurer werden auch kommenden Saison für die Nordhessen im Tor stehen.

Veröffentlicht am 29.04.25 um 17:26 Uhr

Die Kassel Huskies gehen mit ihrem bestehenden Torwart-Duo auch in die neue Saison. Das hat der Verein am Dienstag bekannt gegeben. Brandon Maxwell und Philipp Maurer bleiben damit Teil des Eishockey-Zweitligisten aus Nordhessen.

"Beide Torhüter haben sich in den vergangenen zwei Spielzeiten als souveräner Rückhalt bewiesen", sagt Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer zur Vertragsverlängerung. "Umso glücklicher sind wir darüber, die Zusammenarbeit in dieser Konstellation auch in der neuen Spielzeit fortsetzen zu können."