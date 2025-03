Der hessische Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim muss für die kommende Spielzeit einen neuen Trainer finden. Mike Pellegrims zieht es in eine höhere Liga.

Veröffentlicht am 14.03.25 um 16:56 Uhr

Das kommt überraschend: Der EC Bad Nauheim und Trainer Mike Pellegrims gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der hessische Eishockey-Zweitligist am Freitag mitteilte, sei dies das Ergebnis intensiver Gespräche zwischen dem Geschäftsführer Andreas Ortwein, dem Aufsichtsrat und dem Trainer gewesen. Pellegrims hatte demnach um die Auflösung seines Vertrags gebeten. "Wir sind Mike zu großem Dank verpflichtet, daher haben wir seiner Bitte entsprochen", wurde Ortwein in der Club-Mitteilung zitiert.

Pellegrims hatte die Bad Nauheimer erst Anfang November des vergangenen Jahres übernommen, damals als Tabellenletzter, und dann den Klassenerhalt gepackt. In den Pre-Playoffs war trotz guter Auftritte dagegen Schluss gegen Weiden. Von der Arbeit des Coaches aber waren die Verantwortlichen vollends überzeugt.

Pellegrims zieht's in eine höhere Liga

Pellegrims jedoch sieht seine Zukunft offenbar eine Liga weiter höher, entweder in Deutschland oder im Ausland. "Ich habe mich in Bad Nauheim sehr wohl gefühlt. Ich war und bin dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Es war eine intensive und schöne Zeit", so Pellegrims. Letztlich aber auch eine sehr kurze.