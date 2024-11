Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat einen neuen Trainer: Mike Pellegrims folgt auf Adam Mitchell, von dem sich der Verein kürzlich getrennt hatte.

Mike Pellegrims ist neuer Trainer des EC Bad Nauheim. Das gab der DEL2-Verein am Samstagabend bekannt. Der Belgier mit deutschem Pass ist der Nachfolger von Adam Mitchell, von dem sich der Verein vor zwei Wochen getrennt hatte.

"Mit Mike gewinnen wir einen Trainer, der sowohl über reichhaltige Erfahrung als Spieler als auch über ein großes taktisches Verständnis als Trainer verfügt", sagte Geschäftsführer Andreas Ortwein und erläuterte die Vertragsbedingungen: Demnach erhält Pellegrims einen Vertrag für die laufende Saison, der sich bei Klassenerhalt automatisch um ein Jahr verlängert. Der ECN ist aktuell Tabellenletzter.

Erstes Teamtraining am Montag

Pellegrims war einst selbst DEL-Spieler und stand in über 500 Partien auf dem Eis, unter anderem bei den Adler Mannheim. Später spielte er auch für die Kassel Huskies. Der heute 56-Jährige war zuletzt als Assistenz-Trainer bei der Düsseldorfer EG tätig.

"Ich freue mich riesig auf die Aufgabe in Bad Nauheim. Es ist mir eine große Ehre für diesen traditionsreichen Club tätig sein zu dürfen", wird Pellegrims in der ECN-Meldung zitiert. Sein erstes Teamtraining wird er am Montag leiten. Mit dabei ist dann auch Marc Vorderbrüggen, der in Bad Nauheim weiterhin als Co-Trainer fungieren wird.