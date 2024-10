Der Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hatte einen denkbar schweren Start in die neue Saison geprägt von Niederlagen und Verletzungen. Ein neuer Stürmer soll nun Aufschwung bringen, darüber hinaus bahnt sich die Rückkehr des Fan-Lieblings an.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Start in die neue DEL2-Spielzeit war für den EC Bad Nauheim alles anderes als teuflisch gut: Die Roten Teufel aus der Wetterau haben in den ersten neuen Partien gerade mal zwei Siege einfahren können und stehen daher aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Für den Klub mit Playoff-Ambitionen zu wenig. "Mit sieben Punkten aus neun Spiele sind wir nicht zufrieden. Es gilt jetzt, sich zurück zubeißen", resümierte ECN-Geschaftsführer Andreas Ortwein gegenüber dem hr-sport am Donnerstag.

Coffman fehlt, Kanninen kommt

Neben den sportlichen Rückschlägen kommen auch immer wieder Personalsorgen dazu. So zog sich Top-Scorer Tim Coffman zuletzt eine "Verletzung im Unterkörperbereich" zu, wie es der Verein angab. "Es ist eine spezielle Verletzungsform, wo es aktuell schwer zu sagen ist, wie lange die genaue Ausfalldauer ist", so Ortwein. Weiter gab der Geschäftsführer an, dass Coffman am kommenden Wochenende nicht für die Bad Nauheimer auf dem Eis stehen kann.

Um diesen Ausfall auf einer der Schlüsselpositionen des Eishockeys zu kompensieren, hat der ECN einen Blitztransfer getätigt und am Donnerstag die Verpflichtung des 29 Jahre alten Finnen Henri Kanninen bekanntgegeben. "Mit Henri haben wir einen guten Charakter und Spieler bekommen, der die Liga kennt", lobte ihn sein neuer Trainer Adam Mitchell.

Kanninen bringt große Erfahrung mit

Kanninen spielte zuletzt in der DEL2 für die Eispiraten Crimmitschau. Dort kam er insgesamt auf 104 Spiele, schoss dabei 35 Tore und war maßgeblich am vergangenen Playoff-Halbfinal-Einzug der Eispiraten beteiligt.

Keine Frage: Der Mittelstürmer kann eine echte Verstärkung für die Wetterauer werden. Denn gerade in der Offensive waren die Bad Nauheimer zuletzt schwach und ideenlos. Kanninens Erfahrung aus 357 Spielen in der höchsten finnischen Liga und Bullystärke werden dabei ebenso hilfreich sein.

Fan-Liebling Vause steht vor seiner Rückkehr

Dazu kommt, dass Fan-Liebling Taylor Vause kurz vor seiner Rückkehr steht. Der Stürmer musste aufgrund einer Knieverletzung seit Dezember vergangenen Jahres kürzertreten. Er fehlt den Bad Nauheimer seitdem nicht nur auf dem Eis, sondern auch als Mutmacher. Vause genießt durch seine Frohnatur großes Ansehen bei den Fans.

Im Heimspiel gegen den EHC Freiburg (20. Oktober, 18.30 Uhr) könnte der Kanadier, der auch in Bad Nauheim geheiratet hat, sein Comeback feiern. Vorher wird wohl die Hoffnung auf Neuzugang Kanninen liegen. Bereits am Freitag (19.30 Uhr) soll er gegen die Dresdner Eislöwen sein Debüt für die Roten Teufel geben.