Trotz früher Sommerpause herrscht auf der Geschäftsstelle des Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim reges Treiben. Klubchef Andreas Ortwein möchte schon in den nächsten Tagen einen neuen Trainer vorstellen und hat genaue Vorstellungen, was dieser mit in die Wetterau bringen soll.

Veröffentlicht am 07.04.25 um 10:04 Uhr

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Wer Andreas Ortwein kennt, der weiß, dass das Handy des Geschäftsführers vom EC Bad Nauheim eh schon oft klingt. Aktuell tut es das aber sogar noch häufiger. Seine Mannschaft befindet sich nach dem frühen Aus in den DEL2-Pre-Playoffs zwar in der Sommerpause, an eine Auszeit ist für den 47-Jährigen selbst aber momentan nicht zu denken.

"Die Zeit bis Mitte Mai zur Lizenzierung ist die Hauptzeit der Geschäftsstelle. Hier wird jetzt eine neue Eishockey-Mannschaft gebildet", so Ortwein im Gespräch mit dem hr-sport. Verträge mit Spielern und Sponsoren müssen neu verhandelt und die Vorbereitung geplant werden - all das führt zu Dutzenden Anrufen am Tag.

Neuer Trainer soll zeitnah vorgestellt werden

Höchste Priorität hat für den Geschäftsführer des Eishockey-Zweitligisten aber aktuell die Suche nach einem neuen Trainer. "Wir haben viele interessante Bewerbungen bekommen und die ersten Gespräche geführt. Jetzt haben wir den Kreis auf zwei, drei Top-Kandidaten kleiner gezogen", so Ortwein. Mit diesen führe der Klub gerade Verhandlungsgespräche. Schon innerhalb der nächsten Woche soll bestenfalls eine Entscheidung fallen.

Bei der Suche nach einem neuen Headcoach ist Ortwein wichtig, dass "er den Standort Bad Nauheim versteht" und darüber hinaus einen großen Erfahrungsschatz mitbringe. Es sei ein ganzer Kriterienkatalog aufgestellt worden. All das, um die Wetterauer nach zwei eher mageren Spielzeiten wieder in die Spur zu bringen. "Ich bin guter Dinge, dass wir jemanden finden, der uns dahin zurückführt, wo wir hinwollen: in die Playoffs."

Mike Pellegrims und Bad Nauheim - das passte nicht mehr

Dass die Wetterauer überhaupt einen neuen Trainer suchen müssen, kam überraschend. Mike Pellegrims hatte das Team im November übernommen, aus der sportlichen Talfahrt geholt und den Klassenerhalt gesichert. Mit dem Erreichen dieses Ziels hatte sich der Vertrag des Belgiers automatisch verlängert.

Doch Pellegrims hat größere Ziele in Richtung erster Liga, die in Bad Nauheim nur schwer umsetzbar sind. "Schlussendlich haben wir uns auf eine Aufhebung des Vertrags verständigt, weil wir gemerkt haben, dass wir seine Vorstellungen nicht erfüllen können." Insgesamt seien die Gespräche sehr fair und offen verlaufen, versicherte Ortwein.

Umbau beim Personal und im Stadion

Aus dem Büro des Geschäftsführers kann man in das große Rund des Colonel-Knight-Stadions in Bad Nauheim blicken. "Das frühere Saison-Ende fühlt sich schon komisch an. Ganz Deutschland spielt noch Eishockey - außer wir." Aber Ortwein sieht das Positive aus der Situation, denn so könne man schon jetzt die Weichen für die neue Saison stellen.

Dazu zählen neben den erwähnten Personalentscheidungen auch Umbau-Arbeiten im Stadion. So werden Renovierungsarbeiten in den VIP-Räumen vorgenommen und die LED-Beleuchtung erneuert. Pathetisch ausgedrückt: Der EC Bad Nauheim möchte nächste Saison mit neuem Trainer wieder in neuem Glanz erstrahlen.