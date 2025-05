Die Kassel Huskies verstärken sich mit einem neuen Verteidiger - er kommt aus Hessen.

Veröffentlicht am 16.05.25 um 17:17 Uhr

Die Kassel Huskies haben einen neuen Verteidiger verpflichtet: Bode Wilde kommt EC Bad Nauheim. Das gab der Klub am Freitag bekannt. "Bode ist ein laufstarker und spielintelligenter Verteidiger, der uns in sämtlichen Spielsituationen weiterhelfen wird", sagte Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer in einer Mitteilung.