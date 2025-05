Löwen Frankfurt wieder beim Dolomiten-Cup dabei

Die Löwen Frankfurt nehmen ihre Saisonvorbereitung auch in diesem Sommer wieder beim Dolomiten-Cup in Südtirol auf.

Wie der Eishockey-Erstligist am Mittwoch mitteilte, stellen sich die Hessen am 16. und 17. August der internationalen Konkurrenz südlich von Bozen, im italienischen Neumarkt. Die Löwen treffen am 16. August auf Valerenga Oslo aus Norwegen und bestreiten einen Tag später entweder das Finale oder das Spiel um Platz drei. Zwei Wochen später (19. August) treffen die Löwen beim Dresden-Cup auf die gastgebenden Eislöwen. Beim einzigen Heimspiel der Vorbereitung haben die Frankfurter am 7. September (16 Uhr) Zweitligist EC Bad Nauheim zu Gast in der Eissporthalle.