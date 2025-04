Löwen Frankfurt verpflichten Verteidiger Tommy Pasanen

Die Löwen Frankfurt haben sich für die kommende DEL-Saison mit Verteidiger Tommy Pasanen verstärkt.

Veröffentlicht am 17.04.25 um 17:39 Uhr

Der 23-Jährige unterschreibt bei den Hessen einen Vertrag für zwei Jahre. Der Deutsch-Finne durchlief die Nachwuchsabteilungen mehrerer deutscher Klubs, zog aber bereits 2018 in die USA, wo er zuletzt für die Bowling Green State University spielte. Insgesamt bestritt Pasanen 124 Spiele in der College-Liga NCAA. Assistenz-Coach Jan Barta sagt: "Als Rechtshänder und mit seiner körperlichen Präsenz gibt er unserem Spiel viele Möglichkeiten, sowohl im Spielaufbau, als auch in der offensiven Zone."