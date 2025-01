Die Löwen Frankfurt holen Thomas Greiss zurück. Der Goalie stand in der Kritik und steht nun bei dem Eishockey-Erstligisten wieder zwischen den Pfosten. Darüber hinaus verlängert Kapitän Reid McNeill.

Veröffentlicht am 13.01.25 um 13:14 Uhr

Torhüter Thomas Greiss kommt wieder nach Frankfurt zurück. Das hat der Eishockey-Erstligist am Montag bekannt gegeben. Der 38 Jahre alte Goalie half im Herbst vergangenen Jahres schon mal für die Hessen aus.

Jetzt soll Greiss eine zusätzliche Verstärkung im Kasten der Löwen darstellen und eine "Absicherung auf der Torwart-Position bei möglichen Verletzungen sein", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Greiss steht in der Kritik

Greiss half im September bei einer Verletzungsmisere der Hessen für drei Spiele aus. Sein Wechsel wurde damals auch von eigenen Fans kritisch gesehen, weil der Goalie in der Vergangenheit durch rechte Social-Media-Aktivitäten aufgefallen war.

Neben großen Schlagzeilen in den Sportmedien, gab es damals auch große Kritik von gegnerischen Fans, die den Zugang bei den Spielen gegen die Hessen mit "Nazis Raus"-Rufen bedachten.

Kritik war Thema bei den Löwen

Diesem Thema nahmen sich auch die Verantwortlichen des Eishockey-Erstligisten an. "Natürlich haben wir uns erneut und sehr intensiv über seine persönliche Vergangenheit und die zuletzt entstandene Diskussion um seine rechte Gesinnung unterhalten", versicherte Stefan Krämer.

Weiter wird der Löwen-Geschäftsführer in der Pressemitteilung des Klubs zitiert: "Er hat uns definitiv davon überzeugt, dass er eine weltoffene und zeitgemäße Einstellung hat - anders würde er auch nicht zu den Werten der Löwen Frankfurt passen."

Rein sportlich gesehen ist Greiss für die Löwen ein Gewinn. Denn der 38-Jährige bringt die Erfahrung aus 14 Jahren in der NHL erneut mit nach Frankfurt. Dazu sagt sein alter und neuer Coach Tom Rowe: "Diese Karriere ist kein Zufall, sodner zeigt, was für ein exzellenter Torhüter und Mensch Thomas ist."

Durch Greiss mehr Möglichkeiten fürs Frankfurter Tor

Wer künftig das Tor der Hessen hütet, ließ Rowe aber offen. Entscheidend sei die Leistung im Training und in den Spielen. Bei der Aufstellung am Spieltag gebe die erneute Verpflichtung von Greiss seinem Team taktisch mehr Möglichkeiten, so der Trainer.

Die Verpflichtung von Greiss ergibt auch aus zwei weiteren Gründen Sinn: Zum einen war und ist der Goalie bei den Frankfurtern eh noch für die aktuelle Saison lizenziert, zum anderen schaffte Jussi Olkinuora - die eigentliche Nummer eins im Tor der Frankfurter - es bislang nicht, seinen hohen Erwartungen gerecht zu werden.

Kapitän Reid McNeill verlängert seinen Vertrag

Am Montag konnten die Löwen auch die Zukunft einer weiteren Personalie klären. Die Hessen und Kapitän Reid McNeill haben ihren gemeinsamen Vertrag um eine weitere Saison verlängert.

"Frankfurt bedeutetet für mich Heimat und ich bin sehr stolz auf meine Zeit hier", so McNeill. Der Verteidiger wechselte in der Saison 2021/2022 an dem Main und absolvierte bislang 158 Spiele für die Löwen. Es werden noch ein paar mehr dazu kommen.