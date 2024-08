Nach früher Führung brach das U19 Team von Eintracht Frankfurt gegen den Karlsruher SC ein und verlor am Ende das Spiel.

Veröffentlicht am 03.08.24 um 20:39 Uhr

Eintracht Frankfurt ist der Saisonauftakt in der A-Junioren-Bundesliga am Samstag misslungen. Nach dem Führungstreffer von Ayoub Chaikhoun (23.) drehten die Gäste vom Karlsruher SC auf und gewannen die Partie am Ende souverän mit 3:1 (1:1).

Für die U19-Mannschaft der Hessen steht als nächstes das Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz (Samstag, 11 Uhr) an.