Glasner erwartet intensive Partie gegen Marseille

Auf Eintracht Frankfurt kommt am Dienstag (21 Uhr) im Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille eine schwere Aufgabe zu. "Sie haben eine sehr klare Struktur im Spiel. Es wird sehr intensiv. Darauf sind wir vorbereitet", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner in der Pressekonferenz am Montag. Marseille sei "eine sehr gute Mannschaft in einer sehr guten Form". Olympique hatte ebenfalls das erste Gruppenspiel verloren, sodass beide Mannschaften bereits unter Druck stehen. Glasner: "Wir wollen die ersten Punkte in der Champions League holen."