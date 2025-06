Elias Baum hat in Elversberg eine starke Saison gespielt, jetzt kehrt das Eigengewächs zu Eintracht Frankfurt zurück. Trotz großer Konkurrenz freut sich der 19-Jährige auf seinen neuen Anlauf in der Bundesliga.

Elias Baum will sich bei der Eintracht durchsetzen.

An seinen ersten Einsatz in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt kann sich Elias Baum noch genau erinnern. "Da ging ein Traum für mich in Erfüllung", sagte er im vereinseigenen Podcast über das 5:1 gegen Bayern München im Dezember 2023. "Der erste Ball kam von Kevin [Trapp], der nächste Ball ging zu Mario [Götze]. Die Geschichte werde ich immer erzählen."

Bundesliga-Aufstieg nur knapp verpasst

In der Bundesliga folgten für Baum noch drei Kurzeinsätze. Im Sommer 2024 erhielt er einen neuen Vertrag bei der Eintracht - und wurde in die zweite Liga nach Elversberg verliehen. "Für mich war es wichtig, Spielzeit zu sammeln", so Baum. Die zweite Liga habe schon Ähnlichkeiten mit der ersten, aber: "Natürlich muss man sein Niveau noch einmal anheben."

Bei der SV Elversberg hat Baum eine starke Runde gespielt. 37 Einsätze stehen zu Buche, zudem sind elf Scorer-Punkte (drei Tore, acht Vorlagen) eine beeindruckende Zahl für einen rechten Verteidiger. In der Relegation gegen Heidenheim verpasste das Überraschungsteam den Bundesliga-Aufstieg nur denkbar knapp.

Herausforderer für Kristensen und Collins

Für den 19-Jährigen soll es nun aber die Bundesliga mit Eintracht Frankfurt werden. "Ich bin so ein bisschen der Herausforderer für die neue Saison", so seine Einschätzung. Denn auf der Position des gebürtigen Frankfurters haben in der vergangenen Saison sowohl Rasmus Kristensen als auch Nnamdi Collins überzeugt. "Ich habe auch ganz gute Qualitäten, ein bisschen andere als die beiden. Und die kann man dann einbringen."

Die Unterstützung des Vereins, bei dem er 2021 in die Jugend kam, spürt er deutlich. "Ich merke, dass da Vertrauen ist und dass alle sich darauf freuen, mich wieder hier zu haben", so Baum. "Ich möchte mich weiterentwickeln, um mir die Spielzeit zu erarbeiten." Und vielleicht noch viele weitere denkwürdige Momente im Eintracht-Trikot zu schaffen.