Eintracht reist ohne Kostic nach Helsinki

Eintracht Frankfurt wird ohne Filip Kostic nach Helsinki reisen und im Supercup gegen Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr) auf den Flügelspieler verzichten müssen. Das bestätigte der Club am späten Dienstagvormittag in einer Mitteilung. Kostic stehe demnach "in finalen Gesprächen" mit einem neuen Club, er wird mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. "Filip hat sich in der abgelaufenen Saison mustergültig verhalten und einen großen Anteil am Gewinn der UEFA Europa League. Wir haben immer gesagt, dass wir ihm bei einem für alle Seiten guten Angebot keine Steine in den Weg legen und gesprächsbereit sind", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Die Gespräche seien aussichtsreich, eine Lösung zeichne sich bereits ab.