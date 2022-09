Reschke mahnt: Jeder in der Verantwortung!

Eintrachts Vorstand Philipp Reschke hat sich in einem Interview mit der Bild-Zeitung am Montag über die jüngsten Vorfälle rund um die Fans und mögliche Sanktionen geäußert. Er habe große Hoffnung, dass die Eintracht trotz der Bewährung durch die Uefa um ein Geisterspiel herumkomme. Reschke mahnte aber: "Es gibt keine Garantie, aber alle wissen, dass jeder einzelne in der Verantwortung steht, dass es so weit nicht kommt. Alles, was wir uns hier in den vergangenen Jahren gemeinsam an Kraft und Geschlossenheit aufgebaut haben, stünde auf dem Spiel." Nach dem Spiel gegen Bayern München waren einzelne Anhänger zudem über den Rasen gestürmt. "Die Verfahren laufen aktuell und umfassen derzeit ungefähr 20 identifizierte Personen." Das Finale in der Europa League habe den Klub durch Strafen wegen Pyrotechnik und blockierte Fluchträume ca. 60.000 Euro gekostet, so Reschke.